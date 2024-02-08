Derrick Köhn, Galatasaray için İstanbul'a geldi | Video
Galatasaray, anlaşmaya vardığı Alman ekibi Hannover'de forma giyen sol bek Derrick Köhn'ü İstanbul'a getirdi. İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 25 yaşındaki futbolcu, özel araçla havalimanından ayrıldı. Gana asıllı Alman sol bekin sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Köhn, Almanya 2. Bundesliga'da bu sezon Hannover formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
Derrick Köhn, Galatasaray için İstanbul'a geldi | Video 08.02.2024 | 12:58
03:22
İsmail Kartal'dan tur ve sakatlık açıklaması | Video 08.02.2024 | 06:15
03:02
Yozgat’ta amatör küme maçı sonrasında hakemlere saldırı | Video 07.02.2024 | 14:31
02:07
08:51
Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması | Video 07.02.2024 | 05:58
02:49
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 6 Şubat paylaşımı | Video 06.02.2024 | 12:27
10:53
02:34
İsmail Kartal: "Az hata yapan mutlu sona ulaşacak" | Video 04.02.2024 | 08:32
06:56
02:41
Barış Alper Yılmaz: "Galatasaray’a layık olmaya çalışıyorum" | Video 30.01.2024 | 06:33
13:05
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması "Cuma gününe kadar..." | Video 30.01.2024 | 06:03
15:45
Nicolas Anelka: "Benim için Ümraniyespor CEO’su olmak büyük hedefti" | Video 26.01.2024 | 12:40
05:28
Kerem Aktürkoğlu: "Ben takımım için sahaya çıkıyorum" | Video 26.01.2024 | 08:45
08:23
İsmail Kartal'dan Çağlar Sövüncü ve transfer açıklaması | Video 25.01.2024 | 08:41
07:33
Dursun Özbek: "Bütün oyuncularımızın tüm ödemeleri yapılmıştır" | Video 24.01.2024 | 15:26
12:28
06:47
Pendikspor 4-0 Beşiktaş MAÇ SONU | Fernando Santos: "Utanç verici" | Video 21.01.2024 | 09:00
01:51
Kerem Demirbay: "Kendimi övmeyi sevmem, bu benim işim" | Video 19.01.2024 | 08:41
00:22
00:45
Mauro Icardi, İstanbul'a geldi | Video 18.01.2024 | 06:08