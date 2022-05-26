Dünya bu aldatma iddiasını konuşuyor! İkinci Mauro Icardi vakası | Video

Avrupa futbolunda Maxi Lopez - Wanda Nara - Mauro Icardi arasında yaşanan aldatma vakası sonrası bir iddia daha gündeme oturdu. Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Joao Felix'in kız arkadaşı Magui Corceiro'nun, 22 yaşındaki futbolcuyu Sporting Lizbon forması giyen Pedro Porro ile aldattığı dedikodusu ortalığı karıştırdı. Gündeme bomba gibi düşen haber sonrası Sporting Lizbon Kulübü hesabından daha önce yayınlanan Magui Corceiro ile Pedro Porro'nun bu görüntüsü günün en çok paylaşılan videosu oldu.

Avrupa futbolunda Maxi Lopez - Wanda Nara - Mauro Icardi arasında yaşanan aldatma vakası sonrası bir iddia daha gündeme oturdu. Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Joao Felix'in kız arkadaşı Magui Corceiro'nun, 22 yaşındaki futbolcuyu Sporting Lizbon forması giyen Pedro Porro ile aldattığı dedikodusu ortalığı karıştırdı. Gündeme bomba gibi düşen haber sonrası Sporting Lizbon Kulübü hesabından daha önce yayınlanan Magui Corceiro ile Pedro Porro'nun bu görüntüsü günün en çok paylaşılan videosu oldu.