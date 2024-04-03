Video Spor Dursun Özbek: "Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum" | Video
Dursun Özbek:

Dursun Özbek: "Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum" | Video

03.04.2024 | 06:05

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’u tehdit ettiğini söyleyen sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, “Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum. Bu tehdit cezasız kalmamalı” dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Özbek, "3 puan aldık. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. 7 maç kaldı. Hedefimiz 7 maçı da alarak şampiyon olmak. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün tribünleri doldurdular. Şampiyonluk hedefimize onların desteğiyle yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUKLAR TEHDİTLE KAZANILMIYOR"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, sarı-lacivertlilerin bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'u tehdit ettiğini belirten Başkan Özbek, "Bu gidişat biz Galatasaraylıları memnun eden bir gidişat değil. Bugün şampiyonluktaki rakibimizin başkanı olağanüstü genel kurulu topladı. Böyle bizi hayretlere düşüren açıklamalarda bulundu. Neresinden başlayayım bilmiyorum. O kadar büyük bir kalabalığın önünde, taraftarı önünde başkan vekilimi tehdit ediyor. Tehdidin boyutu da lafzı bir tehdit değil. Topyekun tehdit. Bugün, yarın, bunda sonra.. Nedir bu ya? Nerede yaşıyoruz. Ülkenin huzurunu düşünmüyor musun? İki camia, 60 milyon taraftara hitap ediyoruz. Biri bir şey yapsa, çoluğu var, çocuğu var. İstenmeyen olaylara sebep mi olmak istiyorsun? Başına bir şey gelse.. Geçmişte benzerlerini yaşadık. Daha yakın zamanda benzerlerini yaşadık. Onun ateşi sönmeden tekrar tehditlerle taraftarın bir şeye uğraması memnun mu edecek seni? Kendisine sesleniyorum. Konuştuğun kelimeleri gece yatmadan bir daha dinle. O tehditlere, o konuşma tarzına bizden aynı seviyede yanıt gelmez. Şampiyonluk için yapılanlara herhangi bir yorum getirmek istemiyorum. Bir can gitse değer mi? Trabzon'da yaşadık. Onun üzüntüsü daha bitmeden, bir provokasyonla insanları tehdit eden, buradan da vazife çıkaracak insanlar olduğu için son derece üzüntülüyüm. Şampiyonluklar tehditle falan kazanılmıyor. Şampiyonluklar, mertçe sahada mücadele ile kazanılıyor. Bir değil, iki değil. Benzer tehdidi federasyondaki toplantıda da yapmıştı. Orada da tehdit etmeye kalktı. Ben de oradaydım, gereken cevabı aldı, yerine oturdu. Ayıptır. Kendisi eğitimli, yurt dışında eğitim görmüş, çok önemli bir ailenin ferdi. Yakışıyor mu? Akşam konuşmasını dinlesin, konuşmasını akıl süzgecinden geçirsin. Bizi zorlamasın. Galatasaray Kulübü hiçbir zaman onun seviyesine inmeyecek" şeklinde konuştu.

"HUKUKUN BU İŞTE GEREĞİNİ YAPMASINI BEKLİYORUZ"
Başkan Dursun Özbek, Ali Koç'un açıklamalarının cezasız kalmaması gerektiğine de dikkat çekerek, "Laf bitmiyor. Söylenecek o kadar çok şey var. Burada en önemli vurgulanması gerek ülkenin huzuru. 60 milyon insanı birbirine kırdırmaya yönelik cümleler duydum. Bir ülkede hiçbir kimseden böyle açık tehdit duymadım. Başka bir sektörü çağrıştırıyor. Acilen buradan cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum. Savcılar hemen harekete geçmeli. Bu tehdit cezasız kalmamalı. Bir futbol adamı olarak çok üzgünüm. Birbirimizi tehdit ediyoruz. Siz yazdıklarınızla topluma yön veriyorsunuz. Biraz bu konuya neşter atın. Gidişatınız doğru bir gidişat değil. Hukukun bu işte gereğini yapmasını bekliyoruz. Bütün taraftarlara itidali tavsiye ediyorum" cümlelerine yer verdi.

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