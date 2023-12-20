Emre Belözoğlu'nun Halil Umut Meler'den özür dilediği görüntüler ortaya çıktı | Video
Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'i yumruklamıştı. Yere düşen Halil Umut Meler'i bazı kişiler de tekmelemiş, bu feci olayın ardından ligler ertelenmişti. Futbol camiası Halil Umut Meler'e destek olmuş, Başkan Faruk Koca tutuklanmıştı. Halil Umut Meler, dün yaptığı açıklamada "Emre Belözoğlu benden özür dilemedi. Maç sonu da insanları el-kol hareketeriyle tahrik edip beni hedef gösterdi" dedi. Ankaragücü, bugün yaptığı video paylaşımıyla bu söylemi yalanladı. Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun hakem Halil Umut Meler ve yardımcılarından özür dilediği görüntüler ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
00:45
İstanbulspor Başkanı, takımı sahadan böyle çekti! Olay görüntüler | Video 20.12.2023 | 09:48
08:52
Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit yurda döndü | Video 19.12.2023 | 08:10
04:43
00:36
Mauro Icardi, Wanda Nara'nın katıldığı dans yarışmasında konuştu | Video 17.12.2023 | 10:28
23:59
02:26
Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler taburcu edildi | Video 13.12.2023 | 10:46
13:32
Erman Toroğlu: "Bu olay EURO 2032'yi bile etkileyebilir" | Video 12.12.2023 | 11:26
02:15
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı "Gerekli soruşturma başlatıldı" | Video 12.12.2023 | 11:13
05:49
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı | Video 12.12.2023 | 11:10
02:00
Hakemler açıklamalarda bulundu! "Halil Umut Meler'in yanındayız" | Video 12.12.2023 | 10:18
02:20
TFF olağanüstü toplandı, ligler ertelendi | Video 12.12.2023 | 09:00
00:34
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hastaneden tezahüratlarla çıktı 12.12.2023 | 09:00
00:29
00:40
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı! 12.12.2023 | 08:26
01:51
Kocaeli Rallisi nefes kesti: Ortalığı tozu dumana kattılar 11.12.2023 | 17:47
00:24
Eyüpsporlu taraftarların tezahüratları Arda Turan'ı kızdırdı | Video 11.12.2023 | 09:43
02:54
Abdullah Avcı: "Mağlubiyetten sonra deplasmanda kazanmak çok önemli" | Video 11.12.2023 | 06:28
02:24