Emre Belözoğlu'nun Halil Umut Meler'den özür dilediği görüntüler ortaya çıktı | Video

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'i yumruklamıştı. Yere düşen Halil Umut Meler'i bazı kişiler de tekmelemiş, bu feci olayın ardından ligler ertelenmişti. Futbol camiası Halil Umut Meler'e destek olmuş, Başkan Faruk Koca tutuklanmıştı. Halil Umut Meler, dün yaptığı açıklamada "Emre Belözoğlu benden özür dilemedi. Maç sonu da insanları el-kol hareketeriyle tahrik edip beni hedef gösterdi" dedi. Ankaragücü, bugün yaptığı video paylaşımıyla bu söylemi yalanladı. Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun hakem Halil Umut Meler ve yardımcılarından özür dilediği görüntüler ortaya çıktı.