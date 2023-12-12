Erman Toroğlu: "Bu olay EURO 2032'yi bile etkileyebilir" | Video
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün hemen ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atarak futbol dünyasını karıştırdı. Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplantı yapıp tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Olayın ardından kalp krizi riskiyle hastaneye kaldırılan Faruk Koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, konuyu A Haber'de değerlendirdi.
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