Video Spor Erman Toroğlu'ndan bomba iddia! "Galatasaraylı 3 yönetici, Fatih Terim'in ceza alması için TFF'ye gitmiş!" | Video
Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia! "Galatasaraylı 3 yönetici, Fatih Terim'in ceza alması için TFF'ye gitmiş!" | Video

04.10.2022 | 10:32

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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu "Galatasaray yöneticilerinin TFF'ye gidip Fatih Terim ile ilgili ceza konusunda bir şeyler dediği iddiasını araştırdım. Yusuf Günay, Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak'ın isimlerine ulaştım. Merak ediyorum, açıklarsanız sevinirim." dedi.

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