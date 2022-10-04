Erman Toroğlu'ndan bomba iddia! "Galatasaraylı 3 yönetici, Fatih Terim'in ceza alması için TFF'ye gitmiş!" | Video
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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu "Galatasaray yöneticilerinin TFF'ye gidip Fatih Terim ile ilgili ceza konusunda bir şeyler dediği iddiasını araştırdım. Yusuf Günay, Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak'ın isimlerine ulaştım. Merak ediyorum, açıklarsanız sevinirim." dedi.