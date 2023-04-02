Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kim kazanır? | FB-BJK maçı öncesi SABAH Spor sokağa indi | Video izle 02.04.2023 | 13:48 Türkiye dev derbi için nefesini tuttu... Süper Lig'in 27. haftasında sarı kanaryalar kendi sahalarında kara kartalları ağırlayacak. Heyecan dolu maç öncesi SABAH Spor sokağa indi ve Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin nabzını tuttu. İşte futbolseverlerden Fenerbahçe Beşiktaş maçı tahminleri... VİDEO DEVAM EDİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Şükrü Saraçoğlu stadyumunda kozlarını paylaşacak.Karşılaşma öncesi Beşiktaşlı taraftarların derbiye alınmayacağı açıklanırken, mücadelenin hakemi ise Halil Umut Meler oldu. İşte futbolseverlerden Fenerbahçe Beşiktaş maçı tahminleri...