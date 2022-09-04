Video Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus "Önceliğimiz Gomez değildi, Batshuayi için çok mutluyum" | Video
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus "Önceliğimiz Gomez değildi, Batshuayi için çok mutluyum" | Video

04.09.2022 | 08:55

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçı sonrası karşılaşmayı değerlendirdi. Oyuncularının çok iyi bir maç çıkarttığını vurgulayan Jesus, forvet transferiyle ilgili ise "Elimizde 3 opsiyon vardı. Bunlardan biri Batshuayi, diğeri Gomez ve bir oyuncu daha vardı. Başkana eğer imkan varsa önceliğimin Batshuayi olduğunu söyledim, Gomez'i değil. Batshuayi için çok mutluyum" dedi.

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