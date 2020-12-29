Fenerbahçe ve Kasımpaşa arasında gizli anlaşma! Thiam'ın maddesinde o madde...
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Son dakika haberi... Yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de Kasımpaşa'dan alınan Mame Thiam, büyük tartışma yaratmıştı. Kasımpaşa'nın önemli oyuncularından birini sarı-lacivertli takıma göndermesi Türkiye'de yankı uyandırmıştı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor canlı yayınında flaş bir açıklama yaptı. Uzundurukan, Thiam'ın sözleşmesinde gizli bir madde olduğunu ifade etti. İşte detaylar...