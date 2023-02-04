Fenerbahçeli taraftarlar TFF’yi protesto için Riva’ya akın etti | Video

Fenerbahçe taraftarları, dün Adana Demirspor ile oynanan ve 1-1 biten maçın ardından bugün TFF’yi ve hakemleri protesto etmek amacıyla TFF’nin Riva’daki tesislerine akın etti.