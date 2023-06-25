Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte konuşulan o isim | Video

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gündem yeni teknik direktör... Bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran sarı lacivertiler, önümüzdeki sezon şampiyon olmak için transfer çalışmalarına da başladı. Bir yandan transfer bir yandan hoca arayışlarını sürdüren Kanarya, teknik direktör konusunda kararını verdi.