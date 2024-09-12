FIFA, Arda Güler'i kızdırdı: Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum
Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, EA FC'deki şut puanını oldukça düşük buldu. Genç yetenek, reytingini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Takım arkadaşı Vazquez de kendisini destek çıktı.
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