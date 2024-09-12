Video Spor FIFA, Arda Güler'i kızdırdı: Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum
FIFA, Arda Güler'i kızdırdı: Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum

FIFA, Arda Güler'i kızdırdı: Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum

12.09.2024 | 10:16

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, EA FC'deki şut puanını oldukça düşük buldu. Genç yetenek, reytingini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Takım arkadaşı Vazquez de kendisini destek çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

FIFA, Arda Güler’i kızdırdı: Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum 00:13
FIFA, Arda Güler'i kızdırdı: Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum 12.09.2024 | 10:16
Vincenzo Montella’dan flaş Kerem Aktürkoğlu yorumu | Video 14:51
Vincenzo Montella'dan flaş Kerem Aktürkoğlu yorumu | Video 10.09.2024 | 09:33
Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda tarih yazan milliler, duygularını anlattı | Video 03:21
Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda tarih yazan milliler, duygularını anlattı | Video 10.09.2024 | 10:24
Fenerbahçe’nin yeni transferi Filip Kostic, İstanbul’a geldi | Video 00:43
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, İstanbul'a geldi | Video 09.09.2024 | 10:15
TSYD’deki havuz skandalında son dakika: Özür dilemeleri gerekiyor 03:01
TSYD'deki havuz skandalında son dakika: "Özür dilemeleri gerekiyor" 31.08.2024 | 11:09
Fenerbahçe 3 - 0 Alanyaspor karşılaşması sonrası Jose Mourinho Türkiye’de sadece Galatasaray kart görmüyor 13:09
Fenerbahçe 3 - 0 Alanyaspor karşılaşması sonrası Jose Mourinho "Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor" 31.08.2024 | 08:37
Trabzonspor 1-1 St. Gallen Penaltılar sonucu: 4-5 | MAÇ ÖZETİ 03:23
Trabzonspor 1-1 St. Gallen (Penaltılar sonucu: 4-5) | MAÇ ÖZETİ 30.08.2024 | 00:32
GOL | Trabzonspor 1-1 St. Gallen 01:10
GOL | Trabzonspor 1-1 St. Gallen 29.08.2024 | 21:30
GOL | Trabzonspor 0-1 St. Gallen 01:28
GOL | Trabzonspor 0-1 St. Gallen 29.08.2024 | 21:29
Galatasaray 0 - 1 Young Boys | Okan Buruk: Maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak etmedik 04:10
Galatasaray 0 - 1 Young Boys | Okan Buruk: “Maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak etmedik” 28.08.2024 | 08:22
Beşiktaş, Felix Uduokhai’yi kiralık olarak kadrosuna kattı 01:20
Beşiktaş, Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı 27.08.2024 | 14:09
TRT 1 CANLI İZLE | Galatasaray Young Boys rövanş maçı Tabii canlı yayın 00:56
TRT 1 CANLI İZLE | Galatasaray Young Boys rövanş maçı Tabii canlı yayın 27.08.2024 | 21:44
Kocaelispor’un kupası kayboldu... Başkan kupayı arıyor! 01:33
Kocaelispor’un kupası kayboldu... Başkan kupayı arıyor! 25.08.2024 | 13:52
Christoph Daum hayatını kaybetti 01:06
Christoph Daum hayatını kaybetti 25.08.2024 | 08:25
Fatih Tekke: 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz 01:45
Fatih Tekke: “2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz” 24.08.2024 | 07:59
St. Gallen 0 - 0 Trabzonspor Maç Özeti tartışmalı pozisyonlar 09:48
St. Gallen 0 - 0 Trabzonspor Maç Özeti tartışmalı pozisyonlar 23.08.2024 | 09:04
Lugano - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN EKRANI | 00:07
Lugano - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN EKRANI | 22.08.2024 | 16:46
St. Patricks’s - Rams Başakşehir MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI! 00:18
St. Patricks's - Rams Başakşehir MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI! 22.08.2024 | 16:46
ST. GALLEN 0 - 0 TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ izle 00:23
ST. GALLEN 0 - 0 TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ izle 22.08.2024 | 16:45
Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe maçı ardından Jose Mourinho’dan açıklama Türk futboluna adapte olmam gerekiyor 08:47
Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe maçı ardından Jose Mourinho'dan açıklama "Türk futboluna adapte olmam gerekiyor" 18.08.2024 | 08:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA