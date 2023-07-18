Video Spor 'File’nin Sultanları' yurda döndü | Video
'File’nin Sultanları' yurda döndü | Video

'File’nin Sultanları' yurda döndü | Video

18.07.2023 | 17:04

FIVB Milletler Ligi'nde finalde Çin'i 3-1 yenerek mutlu sona ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız yurda döndü. Dünya sıralamasında zirveye çıkan 'Filenin Sultanları' İstanbul Havalimanı'nda görkemli biçimde karşılandı.

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