Futbolun kalbi İstanbul'da atacak! Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi Final Maçı heyecanı | Video 10.06.2023 | 08:41 UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Inter ile karşı karşıya gelecek olan Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında yarın İtalyan temsilcisi Inter ile karşı karşıya gelecek olan Manchester City, bu maçın hazırlıklarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Pep Guardiola yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. İki gruba ayrılan İngiliz ekibi, top kapma çalışması ile idmanı sürdürdü. Ardından çift kale maç yapan Manchester Cityli futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise duran top ve orta şut çalışması gerçekleştirdi.