Galatasaray-Adana Demirspor maçındaki VAR kayıtları açıklandı | Video
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Adana Demirspor maçında 11. dakikada verilen ve tartışmaya neden olan penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarının ham halini paylaştı. Adana Demirspor, tartışmalı penaltıdan dolayı 33. dakikada sahadan çekilmişti.
Penaltı pozisyonundaki VAR konuşmaları şöyle:
VAR: "Bunun başka bir açısı var mı? Harika bu lütfen. Penaltı, tamam. APP'yi kontrol ediyorum. Ofsayt var mı? Oğuzhan kontrol tamamlandı, penaltı doğru."
Oğuzhan Çakır: "Tamam, penaltı."
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