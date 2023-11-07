Galatasaray antrenmanında Muslera sürprizi | Video
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Cuma akşamı dirseğinden sakatlanan ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı konuşulan kaleci Fernando Muslera'nın antrenmanda yer alması, camiayı sevindirdi.
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