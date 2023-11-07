Video Spor Galatasaray antrenmanında Muslera sürprizi | Video
Galatasaray antrenmanında Muslera sürprizi | Video

Galatasaray antrenmanında Muslera sürprizi | Video

07.11.2023 | 14:04

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Cuma akşamı dirseğinden sakatlanan ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı konuşulan kaleci Fernando Muslera'nın antrenmanda yer alması, camiayı sevindirdi.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. İdmanda Kasımpaşa maçında kolundan sakatlık yaşayan kaleci Fernando Muslera da takımla birlikte çalıştı. Sarı-kırmızılılar, bugün saat 16.00'da Münih'e hareket edecek.
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