Galatasaray antrenmanında Muslera sürprizi | Video 07.11.2023 | 14:04 UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Cuma akşamı dirseğinden sakatlanan ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı konuşulan kaleci Fernando Muslera'nın antrenmanda yer alması, camiayı sevindirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. İdmanda Kasımpaşa maçında kolundan sakatlık yaşayan kaleci Fernando Muslera da takımla birlikte çalıştı. Sarı-kırmızılılar, bugün saat 16.00'da Münih'e hareket edecek.