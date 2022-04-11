GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! Domenec Torrent'in yerine gelecek hoca...
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Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Maçtan sonra A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, yeni gelecek yönetimin Torrent yerine getireceği teknik direktör profilini açıkladı. Tüzemen, "Metin Öztürk yerli hoca getirecek. Fatih Terim veya Okan Buruk değil. Yurt dışında mı yaşıyor, bilemem. Eşref Hamamcıoğlu olursa ise hoca Fransız olabilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)