Galatasaray Nelsson'un alternatifini Norveç'te buldu | Video

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Galatasaray'da Victor Nelsson'un transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, Sevilla'nın yaptığı ilk teklif olan 14 milyon Euro'yu az buldu ve talebini İspanyol ekibine iletti. Hem Nelsson hem de menajeri ayrılmak için baskı yaparken, Galatasaray bu baskıların ardından planlarını hazırladı ve Danimarkalı stoperin alternatiflerini buldu. Sarı-kırmızılılar, 2 genç yıldız için girişimlere başladı.