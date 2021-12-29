Galatasaray'a kupada Denizlispor şoku! İşte maçın özeti...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kalan Galatasaray, bir şok da Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşadı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'u sahasında konuk eden sarı-kırmızılı takım, normal süresi 3-3 biten müsabakada rakibine penaltı atışlarında 6-5 kaybetti ve kupaya veda etti. Maçın kahramını ise Abdülkadir Sünger oldu. Denizlispor'un genç kalecisi gösterdiği başarılı performansın yanı sıra penaltı atışlarında 1 gol attı, Oğulcan Çağlayan'ın penaltısını kurtararak da turu getirdi. İşte nefes kesen maçın özeti...