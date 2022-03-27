Galatasaray'da ilk aday belli oldu! Metin Öztürk A Spor'a açıkladı! "Seçimde tek adayım" | Video

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas mali açıdan ibra edilirken idari açıdan ibra edilmedi. Elmas yönetimi ibra edilmediği için Galatasaray'da başkanlık seçimi yapılacak. Galatasaray'da daha önceki seçimlerde de aday olay Metin Öztürk, A Spor yorumcusu Serhan Türk'e önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Seçimde tek adayım. Projelerim, kaynaklarım ve ekibim hazır. Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim. Galatasaray emin ellerde." dedi.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas mali açıdan ibra edilirken idari açıdan ibra edilmedi. Elmas yönetimi ibra edilmediği için Galatasaray'da başkanlık seçimi yapılacak. Galatasaray'da daha önceki seçimlerde de aday olay Metin Öztürk, A Spor yorumcusu Serhan Türk'e önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Seçimde tek adayım. Projelerim, kaynaklarım ve ekibim hazır. Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim. Galatasaray emin ellerde." dedi.