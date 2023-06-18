Galatasaray'ın vazgeçilmezleri Muslera ve Nelsson | Video
Şampiyon Galatasaray'da sezonun en çok forma giyen isimleri Fernando Muslera ve Victor Nelsson oldu. Kaleci Fernando Muslera 33 maçta maçta 2965 dakika görev alırken, defansın vazgeçilmez ismi Victor Nelsson da 33 maçta 2964 dakika sahada kaldı.
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