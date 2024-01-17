Video Spor GOL | Adana Demirspor 0-2 24 Erzincanspor
GOL | Adana Demirspor 0-2 24 Erzincanspor

GOL | Adana Demirspor 0-2 24 Erzincanspor

17.01.2024 | 23:50

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında 24 Erzincanspor, Adana Demirspor karşısında Özkan Yiğiter'in 77. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaptı.

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GOL | Adana Demirspor 1-2 24 Erzincanspor 17.01.2024 | 23:51
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