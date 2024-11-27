Hasan Arat canlı yayında Beşiktaş başkanlığından istifa sebebini açıkladı!
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş. başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in görevi devraldığı bildirilirken Hasan Arat'ın yönetim kurulu başkanlığı devam edeceği ancak işin futbol kısmında olmayacağı aktarıldı. Hasan Arat canlı yayında Beşiktaş başkanlığından istifa sebebini açıkladı!
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