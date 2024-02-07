Video Spor Hataysporlu futbolcular ve teknik ekip, Rönesans Rezidans enkazına karanfil bıraktı | Video
Hataysporlu futbolcular ve teknik ekip, Rönesans Rezidans enkazına karanfil bıraktı | Video

Hataysporlu futbolcular ve teknik ekip, Rönesans Rezidans enkazına karanfil bıraktı | Video

07.02.2024 | 05:58

Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekip, asrın felaketinin yıl dönümünde Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybeden Christian Atsu ve deprem şehitleri için enkaza karanfiller bıraktı.

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6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da binaların çoğu yerle bir olmuştu. Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi'nde, 'Cennetten bir köşe' vaadiyle bilinen Rönesans Rezidans da depremler sonucu yıkılmıştı. Depremde bine yakın insanın hayatını kaybettiği rezidansta, Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu da enkazda kalarak hayatını kaybetti. Depremin 12. gününde cenazesine ulaşılan Atsu, ülkesi Gana'da defnedilmişti. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve futbolcular, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde takım arkadaşları Atsu'yu ve deprem şehitlerini unutmadı. Depremin yıl dönümü nedeniyle Rönesans Rezidansın bulunduğu alana gelen Hatayspor kafilesi, enkaza karanfil bırakarak dualar etti.
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