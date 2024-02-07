Hataysporlu futbolcular ve teknik ekip, Rönesans Rezidans enkazına karanfil bıraktı | Video
Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekip, asrın felaketinin yıl dönümünde Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybeden Christian Atsu ve deprem şehitleri için enkaza karanfiller bıraktı.
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