Video Spor Kırılan kaburgası akciğerine batan Denizlispor'un kalecisi Kaan Kanber sezonu kapattı | Video
Kırılan kaburgası akciğerine batan Denizlispor'un kalecisi Kaan Kanber sezonu kapattı | Video

Kırılan kaburgası akciğerine batan Denizlispor'un kalecisi Kaan Kanber sezonu kapattı | Video

12.01.2022 | 11:18

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U17 Gelişim Ligi'nde Göztepe ile oynanan maçta kaburgası kırılan Denizlispor’un genç kalecisi Kaan Kanber'in, kırığın akciğerinde 4 santimetrelik yırtığa neden olması sebebiyle sezonu kapattığı belirtildi.

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Honaz İlçe Stadı'nda 8 Ocak 2022 tarihinde Denizlispor ile Göztepe arasında oynanan ve Göztepe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona eren U17 Gelişim Ligi müsabakasının 72. dakikasında rakip oyuncu ile çarpışması sonucu sakatlanan Denizlispor'un kalecisi Kaan Kanber'in kaburgasının kırıldığı açıklanmıştı. Genç kalecinin kırılan kaburgasının karaciğerde 4 santimetrelik yırtığa yol açmasından dolayı sezonu kapattığı açıklandı. Futbolcunun çarpışma sonrası kaburgasının çatladığını söyleyen Alt Yapı Koordinatörü Ali Yalçın, "O çatlak karaciğeri dört santim delmiş, 4 santim yırtmış. Biz o anda çok korktuk. Hemen onun üzerine ambulans ile devlet hastanesine götürdük. Oradan da gerekli tedaviyi yapıp Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bu nedenle çocuğumuz iki gündür Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yatıyor. Orada müşahede altında tutuluyor. Biz devamlı irtibat halindeyiz. Doktorlar kontrol ediyorlar. Karaciğer kendini tamir eden bir organımız olduğu için ameliyat olup olmayacağı bir iki güne belli olacak. İnşallah ameliyat olmadan bu durumu atlatır. Ama gerçekten büyük bir badire atlattık. Doktorların dediğine göre böyle bir durumda en az altı ay spor yapmaması gerekiyor. Yani bu sezonu kapattı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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