Video Spor Küme düşen Bursaspor taraftarlarından büyük tepki "Benim annem öldü, bu kadar ağlamadım" | Video
Küme düşen Bursaspor taraftarlarından büyük tepki

Küme düşen Bursaspor taraftarlarından büyük tepki "Benim annem öldü, bu kadar ağlamadım" | Video

15.05.2022 | 08:39

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Bursaspor'un küme düşmesinin ardından Bursasporlu taraftarlar İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelerek sloganlar atarak tepki gösterdi.

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Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Bursaspor, Bandırmaspor'a konuk oldu. Ev sahibi ekip, yeşil-beyazlı takımı 4-2 mağlup etti. Bursaspor bu sonuçla birlikte küme düştü. Bursasporlu taraftarlar ise İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplandı. Tesislerde 500 polis ekibi güvenlik önlemi alırken, taraftarlar tesise yaklaştırılmadı. Bursasporlu taraftarlar ise slogan atarak takımının küme düşmesine tepki gösterdi. Öte yandan Bandırma'dan dönen bir Bursasporlu taraftar, "Benim annem öldü, ben bu kadar ağlamadım" diyerek tepki gösterdi.

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