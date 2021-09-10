Levent Tüzemen: Yabancı hoca tercihi skandal olur

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Şenol Güneş'in görevine son verilmesini canlı yayında değerlendirdi. İşte o sözler...