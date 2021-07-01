Levent Tüzemen'den Slaven Bilic yorumu: "Fenerbahçe için doğru bir isim değil"

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de en güçlü aday olarak Slaven Bilic gösteriliyor. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Slaven Bilic ve Fenerbahçe iddialarını yorumladı. Tüzemen, "Slaven Bilic Beşiktaş ile özdeşleşmiş bir hoca hem Fenerbahçe için doğru bir isim değil hem de başarılı olamaz. Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşamış bir hoca lazım" dedi.