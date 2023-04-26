MANCHESTER CITY - ARSENAL BEINSPORTS CANLI İZLE | İngiltere'de şampiyonluk düğümü çözülüyor mu?

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı resmen alev aldı! 32 maçta 75 puan toplayan Arsenal'in son haftalarda üstüste puan kaybetmesi, 30 maçta 70 puanla ikinciliğe yerleşen Manchester City'nin şampiyonluk için iştahını kabarttı. 2 maç eksiği bulunan Manchester City, eğer bu akşam kendi evinde Arsenal'i yenerse fark 2 puana düşecek ve şampiyonluk için büyük avantaj sağlayacak. İngiltere'de adeta şampiyonluk maçı olan bu heyecan dolu karşılaşma bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports 3 kanalını, www.beinconnect.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.