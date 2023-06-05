Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini Osman Aşkın Bak'a devretti | Video
Yeni kabinede görev yapacak bakanların Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından devir teslim törenleri devam etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık'ta düzenlenen törenle görevi yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teslim etti.
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