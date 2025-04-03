Video Spor Metin Öztürk: "Eze eze yendik" | Video
Metin Öztürk:

Metin Öztürk: "Eze eze yendik" | Video

03.04.2025 | 09:15

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe karşısında iyi bir oyunla galip geldiklerini söyleyerek, "Onları burada eze eze yendik. Özellikle birinci devre top göstermedik" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BİRİNCİ DEVRE TOP GÖSTERMEDİK"
Galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Öztürk, "Ama her zaman klasikleşen iki şey var; onları burada eze eze yendik. Özellikle birinci devre top göstermedik. Başkanımız yine cezalı olduğu için geçen seneki gibi bu sene de onun yerine ben izledim. Önümde bir ekran vardı. Geçen sefer de penaltıyı anlamamıştım. 6 olacak maç 2-1 bitti. Bu sefer ofsaytı anlamadım. Çizgiyi bekledim, devre oldu çizgiyi göremedim. Nereden ofsayt, nereden değil.. Sonuçta 2-1'le direnç kazandılar ve fark açılmadan maç bitti" ifadelerini kullandı.

"VEFAKAR TARAFTARIMIZA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Sarı-kırmızılı yönetici, müsabakadan önce Galatasaray taraftarının tribüne alınış şeklini de eleştirerek, "Seyircimiz inanılmaz bir fedakarlık örneği gösteriyor. Her sefer burada büyük eziyet çekiyorlar. Bizim Fenerbahçe seyircisine davranışımızın 10'da 1'i burada bize gösterilmiyor. Bu nasıl yönetilir bilmiyorum. Vefakar taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"MOURİNHO BU CESARETİ NEREDEN ALIYOR?"
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Okan Buruk'a yaptığı fiziksel müdahaleye de değinen Metin Öztürk, "Okan hocamız ve futbolcu kardeşlerimize emekleri için teşekkür ediyoruz. En son yaşanan olay sadece Galatasaray'a ve Galatasaray teknik direktörüne değil, Türk futboluna olan bir saldırıdır. Mourinho bu cesareti nereden alıyor, bilmiyorum. Türklüğe hakaret ediyor ceza yok. 4 maç ceza alıyor, 2 maça indiriliyor, 1'ini Türkiye Kupası'nda çekiyor. Bugün Okan hocaya saldırdı. Bunları anlamakta büyük zorluk çekiyoruz. Tahmin ediyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu ve gözlemciler bunu mutlaka görmüşlerdir. Okan hocamız da Mourinho da gitti, hakemleri tebrik etti. Sonra Okan hocamız devam ederken, Mourinho önce sözlü saldırdı, sonra fiili saldırdı. Dünyanın neresinde bunu yapabiliyor? Türkiye'yi neresi zannediyor? Zannediyorum ki federasyondan önce Fenerbahçe Yönetimi gereken cezayı verecektir" cümlelerine yer verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Metin Öztürk: Eze eze yendik | Video 02:49
Metin Öztürk: "Eze eze yendik" | Video 03.04.2025 | 09:15
Hakan Çalhanoğlu’ndan ’Şemmame’ şovu! O anlar kısa sürede viral oldu | Video 00:16
Hakan Çalhanoğlu'ndan 'Şemmame' şovu! O anlar kısa sürede viral oldu | Video 02.04.2025 | 16:25
Recep Uçar: Kupayı bu şehre getirmek için büyük hayaller kuruyoruz | Video 06:33
Recep Uçar: "Kupayı bu şehre getirmek için büyük hayaller kuruyoruz" | Video 02.04.2025 | 08:51
Arda Turan: Elimizde iyi takım olduğunda nasıl oynadığımızı bu ülkeye gösterdik | Video 03:01
Arda Turan: "Elimizde iyi takım olduğunda nasıl oynadığımızı bu ülkeye gösterdik" | Video 01.04.2025 | 08:50
Beşiktaş 2-1 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: Taraftarlarımız rahat olsun | Video 13:44
Beşiktaş 2-1 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: "Taraftarlarımız rahat olsun" | Video 30.03.2025 | 09:07
Futbol sahası savaş alanına döndü: Tekmeler havada uçuştu | Video 04:38
Futbol sahası savaş alanına döndü: Tekmeler havada uçuştu | Video 24.03.2025 | 08:33
Vincenzo Montella: Bizi gururlandıran, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık | Video 09:29
Vincenzo Montella: "Bizi gururlandıran, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" | Video 24.03.2025 | 08:33
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hakim karşısında: Saldırıya karşı refleks olarak ittim! 00:17
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hakim karşısında: Saldırıya karşı refleks olarak ittim! 19.03.2025 | 18:20
Galatasaray Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri tanıtıldı | Video 05:00
Galatasaray Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri tanıtıldı | Video 18.03.2025 | 08:34
Jose Mourinho: Şampiyonluk çok zor ama matematiksel olarak mümkün | Video 14:37
Jose Mourinho: "Şampiyonluk çok zor ama matematiksel olarak mümkün" | Video 17.03.2025 | 08:43
Fatih Tekke: Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı | Video 13:43
Fatih Tekke: "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı" | Video 16.03.2025 | 08:36
Konyaspor 1-0 Beşiktaş | Recep Uçar: İnsanüstü mücadele eden oyuncularımı yürekten kutluyorum | Video 09:09
Konyaspor 1-0 Beşiktaş | Recep Uçar: "İnsanüstü mücadele eden oyuncularımı yürekten kutluyorum" | Video 16.03.2025 | 08:36
Selçuk İnan: Çok önemli bir galibiyet aldık | Video 03:53
Selçuk İnan: "Çok önemli bir galibiyet aldık" | Video 11.03.2025 | 08:38
Zeki Uzundurukan açıkladı! Hacıosmanoğlu bana O, bir kere olur! Yabancı hakem konusu kapandı dedi | Video 01:54
Zeki Uzundurukan açıkladı! "Hacıosmanoğlu bana "O, bir kere olur! Yabancı hakem konusu kapandı" dedi" | Video 10.03.2025 | 15:42
Emre Belözoğlu yolda denk geldiği düğüne katıldı | Video 00:19
Emre Belözoğlu yolda denk geldiği düğüne katıldı | Video 10.03.2025 | 13:10
Bursasporlu taraftarlar mağlubiyet sonrası olay çıkardı | Video 01:21
Bursasporlu taraftarlar mağlubiyet sonrası olay çıkardı | Video 10.03.2025 | 08:33
Okan Buruk: Mayıslar bizim! Şampiyonluğa ulaşacak takım biziz | Video 08:05
Okan Buruk: "Mayıslar bizim! Şampiyonluğa ulaşacak takım biziz" | Video 10.03.2025 | 08:33
Şenol Güneş’ten istifa sinyali! Karar almak için başkan ve yönetimle konuşuruz | Video 11:29
Şenol Güneş'ten istifa sinyali! "Karar almak için başkan ve yönetimle konuşuruz" | Video 09.03.2025 | 08:34
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final zamanı! Fenerbahçe Galatasaray ile eşleşti | Video 06:57
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final zamanı! Fenerbahçe Galatasaray ile eşleşti | Video 06.03.2025 | 14:48
Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe maçı öncesi soyunma odası görüntüleri paylaşıldı! O anlar sosyal medyada gündem oldu 00:46
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe maçı öncesi soyunma odası görüntüleri paylaşıldı! O anlar sosyal medyada gündem oldu 05.03.2025 | 15:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY