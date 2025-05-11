Video Spor Okan Buruk: "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk" | Video
Okan Buruk:

Okan Buruk: "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk" | Video

11.05.2025 | 08:33

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor’un rotasyonlu bir kadro ile çıkacağını beklediklerini belirterek, hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmak olduğunu söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Buruk, "Rakibimizin rotasyona gireceğini düşünüyorduk. Çünkü önümüzdeki hafta bir final maçı var. Tam kadro ile çıkmasını bekliyoruz. Bura da en büyük risk sakatlıklar oluyor bu tür maçlar öncesi. O yüzden bir rotasyon bekliyorduk. Saha dizilişini daha farklı bekliyordum. Hem üçlü hem dörtlü daha önceki maçlarda deneği rotasyonlar vardı. Bugün direkt olarak üçlü savunmayı kullandı. İlk yarıda bunu önemli bir şekilde başardılar. Çok fazla uzun toplar oynadık. Bu topların dönüşünde verdiğimiz pozisyonlarda oldu. İkinci yarı daha iyi bir Galatasaray vardı. Maçın kırılma anı duran toptan kazandığımız gol oldu. Arkasından ikinci golü bulduk. Trabzonspor takımı iyi bir mücadele ortaya koydu. İnşallah Çarşamba günü daha zevkli bir maç olur. Rakibimizle tekrar oynayacağız. Belki orada ideal 11 ile çıkacak ve daha zor anlar bize yaşatacak. Çok da iyi futbolcuları var ama bizim hedefimiz kupayı kazanmak" dedi.

"KADRO DERİNLİĞİ OLARAK TRABZONSPOR'A GÖRE DAHA İYİYİZ"
"Trabzonspor'un rotasyonlu bir kadro ile çıkıp Galatasaray'ın ideal kadrosuyla çıkması risk miydi?" sorusuna ise Buruk, "Maça dört günlük bir süre var burada sadece sakatlıklardan korkabilirsiniz. Trabzonspor'un bizim kadar kadro genişliği olmadığı için biz daha cesur olduk ve ilk hedefimiz bizim şampiyon olmak. Şampiyonluk yolunda önemli bir maçtı. Kupa maçında kimlerle oynayacağımıza bakacağız. Buna karar vereceğiz. Trabzonspor'a göre avantajımız daha geniş bir kadro ile olmamız. Tam kadro şeklinde finalde olacağız" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI SAHADA ÜSTÜNLÜK KURDUK"
Türkiye'nin en başarılı takımının Galatasaray olduğunu, şampiyonluk yolundaki rakipleri Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurduklarını belirten Okan Buruk, "Sahada da rakibimize karşı üstünlük kurduk. Genel olarak baktığımız da ligde de üstünlük kurduk. Puan durumuna baktığınızda bu durum belli" diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hakemler hakkında görüş belirtme konusunda herkes özgürdür. Ben de özgürüm. Bugün özelinde çok net bir hakem hatasını görmedim. Belki kaçırdığımız bir şey olabilir. Bir tek ofsayt pozisyonu vardı. VAR'ın belirlediği bir pozisyondu. Hakemle ilgili çok net bir şey ortaya çıkmadı" açıklamasında bulundu.

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