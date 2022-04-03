Video Spor Rıza Kayaalp’in ailesi ve vatandaşlar şampiyonluk maçını heyecanla izledi | Video
Rıza Kayaalp’in ailesi ve vatandaşlar şampiyonluk maçını heyecanla izledi | Video

Rıza Kayaalp’in ailesi ve vatandaşlar şampiyonluk maçını heyecanla izledi | Video

03.04.2022 | 08:34

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Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilogramda Türkiye’yi temsil eden milli güreşçi Rıza Kayaalp’in altın madalya kazanması ailesi ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

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Grekoromen stilde mindere çıkan ve finalde İtalyan rakibi Danila Sotnikov'u 4-0 yenen Rıza Kayaalp, toplamda 11. kez Avrupa şampiyonu oldu. Oğullarının mücadelesini televizyon karşısında izleyen ailesi, heyecandan yerinde duramazken altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektiren milli güreşçi Kayaalp'in sevincine ortak oldu. Anne Sevgi ve baba Kelami Kayaalp televizyon karşısında milli güreşçiye dua ederek, yüzlerce vatandaşta Yozgat Valiliğince Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izleyerek destek oldu. Yozgat Valisi Ziya Polat ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de karşılaşmayı vatandaşlarla izledi.

Karşılaşma sonrası çok mutlu olduğunu söyleyen anne Sevgi Kayaalp, "Çok mutluyum çok heyecanlıyım. Oğlum hep dualarımızda, Rabbimin gücü ve kuvveti var, Türk kanı var. Sevdiklerine altın madalya ile hayırlısıyla dönecek inşallah. Eslem Fatma yavrumuza yardım ediyor. İnşallah yavrumuz şifa bulur oğlum da daha mutlu olur. Rabbim annesine babasına sabırlar verir, inşallah o çocukla da görüşürüz. O yavrumuzun yüzü suyu hürmetine inşallah kazanır dedim, oğlum altın madalyayı kazandı" dedi.

Milli güreşçinin tüm müsabakalarında aynı duygu ve heyecanı yaşadığını belirten anne Kayaalp, "Ben oğlumun güreşeceği zaman hiçbir şey yapmıyorum, aklımda hep Rıza oluyor. Gücüne kuvvetine dua ediyorum. Türkiye'mize altın madalya kazandırıp, bayrağımızı dalgalandırsın diyorum" şeklinde konuştu.

Baba Kelami Kayaalp ise duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çok mutluyum, gururluyum. Oğlum 11. altın madalyayı aldı. Türkiye'yi hep sevindirdi. İnşallah olimpiyat madalyasını da alırız. Türk bayrağımızı dalgalandırdı, İstiklal Marşımızı söyletti. Çok gururluyuz" ifadelerine yer verdi.

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