Rıza Kayaalp'in minik kızı babasının dünya şampiyonluğunu böyle izledi | Video

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Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera, babasının dünya şampiyonluğunu televizyondan izledi. Sosyal medyada paylaşılan videoya beğeni ve yorum yağdı.