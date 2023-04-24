Video Spor Şampiyon Samsunspor’dan otobüsle şehir turu | Video
Şampiyon Samsunspor’dan otobüsle şehir turu | Video

Şampiyon Samsunspor’dan otobüsle şehir turu | Video

24.04.2023 | 08:42

Samsunspor, Ankara Keçiörengücü maçı sonrasında şampiyonluğunu kutlamak için otobüs ile şehir turu attı. Yönetim, teknik ekip ve tüm futbolcuların katıldığı şehir turunda taraftarlar coşkuyla karşılık verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Spor Toto 1. Lig'in bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, ligin 34. haftasında kendi evinde oynadıkları Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında 4-1'lik skorla galip gelerek şampiyonluğu garantiledi. Kırmızı-beyazlılar, maç sonrasında otobüsle şehir turu attı. Açık otobüs içerisindeki futbolcularla birlikte şampiyonluğu kutlayan Samsunsporlu taraftarlar, meşale ve bayraklarla görsel şölen oluşturdu.

"SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK BAŞARAMAYACAĞIMIZ BİR ŞEY DEĞİLDİR"
Otobüs ile gerçekleştirilen şehir turunda Samsunspor'un şampiyonluğu kutlayan bir taraftarlar, "Samsunspor yeniden şampiyonluğa oynadığı zaman bu şehir yıkılır. Süper Lig'de şampiyon olmamızın 10 senesi var. Bu başaramayacağımız bir şey değil. Hep birlikte olursak güzel transferler yaparsak Süper Lig'de şampiyonluğa oynayabiliriz. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı yenebiliriz. Çocuklarımızın Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı olmasına gerek yok. Hepimiz Samsunspor'a destek olup formalar satın alsak, paramızı dışarı harcamasak bu şehrin şampiyon olmaması için hiçbir neden olamaz. 2 milyona yakın nüfuslu şehirde yaşıyoruz ve herkes 1 forma alsa buraya gelmeyecek futbolcu yoktur. İstanbul takımlarına boyun eğmeyin. Şehrinize sahip çıkın. Futbolun sanatına sahip çıkın. Biz de bundan sonra Süper Lig'de şampiyonluğa oynayalım" ifadelerini kullandılar.

Açık otobüs üstünde şampiyonluk turu atan Samsunsporlu futbolcular, Nuri Asan tesislerinden başlayarak Atakum ilçesine kadar kutlamalar gerçekleştirdi. Samsunspor'da yönetim ve futbolcular otobüs ile yapılan şehir turunun ardından şampiyonluk kutlamalarına devam etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda taraftar ile buluştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şampiyon Samsunspor’dan otobüsle şehir turu | Video 03:22
Şampiyon Samsunspor’dan otobüsle şehir turu | Video 24.04.2023 | 08:42
Rıza Kayaalp: Rekoru egale etmek gurur verici | Video 01:36
Rıza Kayaalp: "Rekoru egale etmek gurur verici" | Video 23.04.2023 | 12:06
Okan Buruk: Karagümrük maçını kazanıp, üç bayramı aynı günde yaşamak istiyorum | Video 01:01
Okan Buruk: "Karagümrük maçını kazanıp, üç bayramı aynı günde yaşamak istiyorum" | Video 22.04.2023 | 08:27
Başakşehir 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: Önümüzde 6 final maçı var | Video 07:25
Başakşehir 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Önümüzde 6 final maçı var" | Video 20.04.2023 | 08:43
Nenad Bjelica: Bu takımı ait olduğu yere tekrar ulaştıracağız | Video 00:55
Nenad Bjelica: "Bu takımı ait olduğu yere tekrar ulaştıracağız" | Video 19.04.2023 | 13:41
Cristiano Ronaldo futbolu bıraktı, Amerikan güreşine başladı | Video 00:15
Cristiano Ronaldo futbolu bıraktı, Amerikan güreşine başladı | Video 19.04.2023 | 08:58
Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica Trabzon’da | Video 05:31
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica Trabzon'da | Video 19.04.2023 | 08:14
Alanyaspor 1-4 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: Şampiyonluk şarkısını uzun zamandır söylüyoruz | Video 03:54
Alanyaspor 1-4 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: "Şampiyonluk şarkısını uzun zamandır söylüyoruz" | Video 19.04.2023 | 08:14
Çekya’da Türk Bayrağı hazımsızlığı: Mersin Yenişehir Belediyesi’nin bayraklı sevincine müdahale kamerada! 01:37
Çekya'da Türk Bayrağı hazımsızlığı: Mersin Yenişehir Belediyesi'nin bayraklı sevincine müdahale kamerada! 15.04.2023 | 08:35
Jorge Jesus’tan şampiyonluk sözleri: Ligde hala her şey açık ve ortada | Video 20:46
Jorge Jesus’tan şampiyonluk sözleri: "Ligde hala her şey açık ve ortada" | Video 11.04.2023 | 08:22
Attila Szalai: Hem ligde şampiyon olmak hem de Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyoruz | Video 04:05
Attila Szalai: "Hem ligde şampiyon olmak hem de Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyoruz" | Video 11.04.2023 | 08:20
GOL | Galatasaray 0-1 Başakşehir 00:54
GOL | Galatasaray 0-1 Başakşehir 05.04.2023 | 20:58
Ankara’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 milyon lira değerindeki el yazması ele geçirildi | Video 00:18
Ankara’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 5 milyon lira değerindeki el yazması ele geçirildi | Video 04.04.2023 | 14:51
Vitor Hugo’dan Trabzonspor’a duygusal veda | Video 02:36
Vitor Hugo’dan Trabzonspor’a duygusal veda | Video 03.04.2023 | 15:48
Tribünde başlayan gerginlik sahaya sıçradı | Video 01:07
Tribünde başlayan gerginlik sahaya sıçradı | Video 03.04.2023 | 12:23
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş | Cenk Tosun: Arda Güler, kendisini bıraktı | Video 04:19
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş | Cenk Tosun: "Arda Güler, kendisini bıraktı" | Video 03.04.2023 | 08:39
Beşiktaş derbi zaferini böyle kutladı! Cenk Tosun tesislerde üçlü çektirdi | Video 00:22
Beşiktaş derbi zaferini böyle kutladı! Cenk Tosun tesislerde üçlü çektirdi | Video 03.04.2023 | 08:39
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş | Joao de Deus: “Şampiyonluk yarışının dışında kaldık diyemem” | Video 02:22
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş | Joao de Deus: “Şampiyonluk yarışının dışında kaldık diyemem” | Video 03.04.2023 | 08:39
Erman Toroğlu, Arda Güler’in penaltı pozisyonunu değerlendirdi 00:51
Erman Toroğlu, Arda Güler'in penaltı pozisyonunu değerlendirdi 03.04.2023 | 00:47
U-14 maçında, yönetici hakeme kafa attı, maç tatil edildi | Video 00:24
U-14 maçında, yönetici hakeme kafa attı, maç tatil edildi | Video 02.04.2023 | 13:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA