Şampiyon Samsunspor’dan otobüsle şehir turu | Video 24.04.2023 | 08:42 Samsunspor, Ankara Keçiörengücü maçı sonrasında şampiyonluğunu kutlamak için otobüs ile şehir turu attı. Yönetim, teknik ekip ve tüm futbolcuların katıldığı şehir turunda taraftarlar coşkuyla karşılık verdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Spor Toto 1. Lig'in bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, ligin 34. haftasında kendi evinde oynadıkları Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında 4-1'lik skorla galip gelerek şampiyonluğu garantiledi. Kırmızı-beyazlılar, maç sonrasında otobüsle şehir turu attı. Açık otobüs içerisindeki futbolcularla birlikte şampiyonluğu kutlayan Samsunsporlu taraftarlar, meşale ve bayraklarla görsel şölen oluşturdu.

"SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK BAŞARAMAYACAĞIMIZ BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Otobüs ile gerçekleştirilen şehir turunda Samsunspor'un şampiyonluğu kutlayan bir taraftarlar, "Samsunspor yeniden şampiyonluğa oynadığı zaman bu şehir yıkılır. Süper Lig'de şampiyon olmamızın 10 senesi var. Bu başaramayacağımız bir şey değil. Hep birlikte olursak güzel transferler yaparsak Süper Lig'de şampiyonluğa oynayabiliriz. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı yenebiliriz. Çocuklarımızın Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı olmasına gerek yok. Hepimiz Samsunspor'a destek olup formalar satın alsak, paramızı dışarı harcamasak bu şehrin şampiyon olmaması için hiçbir neden olamaz. 2 milyona yakın nüfuslu şehirde yaşıyoruz ve herkes 1 forma alsa buraya gelmeyecek futbolcu yoktur. İstanbul takımlarına boyun eğmeyin. Şehrinize sahip çıkın. Futbolun sanatına sahip çıkın. Biz de bundan sonra Süper Lig'de şampiyonluğa oynayalım" ifadelerini kullandılar.

Açık otobüs üstünde şampiyonluk turu atan Samsunsporlu futbolcular, Nuri Asan tesislerinden başlayarak Atakum ilçesine kadar kutlamalar gerçekleştirdi. Samsunspor'da yönetim ve futbolcular otobüs ile yapılan şehir turunun ardından şampiyonluk kutlamalarına devam etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda taraftar ile buluştu.