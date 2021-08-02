Şenol Güneş, MHK seminerinde konuştu "Beklentiler büyük, eleştiriler fazla" | Video

2021-2022 sezonu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nin açılışı yapıldı. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 31 Temmuz'da başlayan 2021-2022 sezonu MHK Yaz Semineri'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, MHK Başkanı Serdar Tatlı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve bazı kulüp başkanları ile üst klasman hakemleri katıldı.

2021-2022 sezonu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nin açılışı yapıldı. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 31 Temmuz'da başlayan 2021-2022 sezonu MHK Yaz Semineri'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, MHK Başkanı Serdar Tatlı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve bazı kulüp başkanları ile üst klasman hakemleri katıldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş şunları söyledi:



"Kabul etmek lazım ki futbol artık endüstriyel bir hal aldı, beklentiler çok büyüdü. Eleştiriler fazla oluyor beklenti yüksek olduğu için. Yaptığımız iş eleştiriye açık, buna hep açık olmamız gerekiyor. Kendimizi eleştiriye karşı bilmemiz gerekiyor. Özgüven, sevgi, saygı çok önemli. Birliktelik var burada, aynısı sahaya da yansır umarım. Olağanüstü bir çalışma içerisindeler. Geldiğim ilk günden beri çok daha büyük mesafe alındığını görüyorum. Son dönemde alınan kötü sonuçlar Türk futbolunun bittiğini değil; olumsuz olduğunu söyleyeceğiz tabii ki ama geçmişe göre çok iyi durumdayız. Daha da iyi olmamız gerekiyor. Sürekli iyi giden bir takım yoktur hakem de olmayacaktır. Sizden beklentimiz şu; Sevgi, saygı içerisinde, bir güven duygusunu hep verin. Tecrübeli hakem, iyi hakem bu demektir. Hakem oyuncu ilişkilerindeki o sevgi, saygı olduğu zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Cesur olun, korkmayın. Siz hep izleniyorsunuz, rahat olun, kameralara teslim olmayın. VAR sizi geliştirmek için yardımcı olsun. VAR'a bağımlı olursanız, gerçek değerinizi gösteremezsiniz. Futbolun daha hızlı oynanması için bir takım değişikler olduğunu görüyorum. Yeşil kart olayı olabilse çok güzel olabilir. İtiraz eden 3-5 dakika kenarda kalsa güzel olur."