Video Spor Şenol Güneş'ten Galler maçı açıklaması! 'Sorumluluk benim...'

Şenol Güneş'ten Galler maçı açıklaması! 'Sorumluluk benim...'

Şenol Güneş'ten Galler maçı açıklaması! 'Sorumluluk benim...'
16.06.2021 | 22:05

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Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, Galler maçının ardından basın toplantısında konuştu. Sorumluluğun kendisinde olduğunu belirten Şenol Güneş, çok fazla pas hatası yaptıklarını bu nedenle oyunda üstünlüğü ele alamadıklarını belirtti.

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