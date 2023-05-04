Video Spor Sivasspor 0-0 Fenerbahçe | Jorge Jesus’tan VAR tepkisi | Video
Sivasspor 0-0 Fenerbahçe | Jorge Jesus’tan VAR tepkisi | Video

Sivasspor 0-0 Fenerbahçe | Jorge Jesus’tan VAR tepkisi | Video

04.05.2023 | 08:50

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus, Sivasspor maçının ardından, “Anlayamıyorum VAR nasıl penaltımızı görmedi. Çok net bir penaltıydı. VAR penaltıyı vermedi, vermek istemedi” dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Sivasspor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Jesus, "Maçı değerlendirmeden önce VAR hakkında konuşmak istiyorum. Anlayamıyorum VAR nasıl penaltımızı görmedi. Çok net bir penaltıydı. Var nasıl göremiyor ben anlamıyorum. Birkaç hafta önce hakemlerle ilgili daha konuşmayacağım demiştim ama bugünkü pozisyondan sonra susmak çok zor. Ekrandan gördüm ben çok net penaltı. VAR penaltıyı vermedi, vermek istemedi. Ekran karşısındaki hakemler nasıl görmedi anlamıyorum. Maça gelirsek ilk 10 dakikada pozisyona girdik. Defansif anlamda kuvvetliydik. İkinci maçta elimizden geleni yapacağız ve finale çıkmak istiyoruz. Kendi evimizde taraftarımızın da desteğiyle rövanş maçını kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Biz bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Sivasspor da çok iyi bir takım" diye konuştu.

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