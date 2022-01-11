SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazası sonucu hayatını kaybetti! Ahmet Çalık kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika haberleri... Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Son Dakika: Konyaspor'da futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Kazadan geriye bu görüntüler kaldı | Video