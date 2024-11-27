Video Spor SON DAKİKA! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti | Video
SON DAKİKA! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti | Video

SON DAKİKA! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti | Video

27.11.2024 | 15:52

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat görevinden istifa etti. Kulüpten yapılan açıklamada seçim yapılana kadar başkanlık görevini Hüseyin Yücel'in yürüteceği bildirildi.

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