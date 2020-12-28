Son dakika haberi: Ankaragücü'ne transfer yasağı! Başkan Fatih Mert A Spor'a konuştu
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A Spor'un son dakika haberine göre Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Denizlispor'u deviren ve 12 puanla 17. sırada bulunan Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi. Bir süredir ekonomik olarak zorlu bir süreç geçiren Başkent temsilcisi, geçtiğimiz dönemlerde de aynı riskle karşı karşıya kalmıştı. A Spor yayınına bağlanan ve açıklamalarda bulunan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert açıklamalarda bulundu. Mert, "Ocak ayında transfer yapamayacağız. Yaz transfer dönemi için ise bu yasağı kaldırmaya çalışacağız" dedi. İşte Fatih Mert'in açıklamaları...