Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferini Zeki Uzundurukan açıkladı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon öncesinde rakiplerine nazaran suskun bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, özellikle teknik direktör Fatih Terim'in istediği regista transferini gerçekleştiremedi. Orta sahaya yapılan Etebo transferi beklentilerin altında kalırken, Taylan Antalyalı'nın bu bölgedeki performansı Terim'in elini güçlendirdi. Devre arası transfer döneminde orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Süper Lig'in yıldızı ile şimdiden anlaşmaya vardı. Transferin ayrıntılarını ise Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan A Spor ekranlarında açıkladı. İşte Uzundurukan'ın sözleri...