SON DAKİKA! Mauro Icardi Arjantin'de gözaltına alındı | Video
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın arasındaki gerginlik artmaya devam ediyor. Arjantin basını, Wanda Nara'nın şikayeti üzerine Mauro Icardi'nin gözaltına alındığını yazdı.
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