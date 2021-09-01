Son dakika: Mostafa Mohamed transferi neden gerçekleşmedi? Okay Yokuşlu ve kaleci transferinde son durum ne?
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Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılarda Mostafa Mohamed'ten sürpriz bir haber geldi. Mısırlı golcünün Fransa'ya transferi iptal oldu. Mohamed, Galatasaray'a geri dönüyor. Okay Yokuşlu ve İrfan Can transferlerinde son durum ne? Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan açıkladı.