Video Spor Türk Telekom kafilesi final maçı için iddialı "Türkiye'ye bir Avrupa kupası getireceğiz" | Video
Türk Telekom kafilesi final maçı için iddialı

Türk Telekom kafilesi final maçı için iddialı "Türkiye'ye bir Avrupa kupası getireceğiz" | Video

02.05.2023 | 08:56

7Days EuroCup final mücadelesi öncesi uçakta değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom basketbol takımı sporcuları kazanacaklarının sözünü verdiler.

VİDEO DEVAM EDİYOR

7Days EuroCup finalinde İspanya'nın Gran Canaria takımıyla eşleşen Türk Telekom sporcuları, yolculuk esnasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Takım kaptanı Semih Erden, 3 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçı için rakibin iyi ve kötü yönleri iyi şekilde analiz ettiklerini belirterek, "Bu maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ülkemize bu kupayı getirmek istiyoruz. İnşallah da bunu başarırız" ifadelerine yer verdi.

"BU MAÇI KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"
Takım kaptanı Semih Erden, finalde olmayı istediklerini belirterek, "İstediğimiz gibi finale kadar gelebildik. Önümüzde bir maç kaldı. Gran Canaria bildiğimiz bir rakip. Ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ülkemize bu kupayı getirmek istiyoruz. İnşallah da bunu başarırız. Kaptan olarak, takımın enerjisi ve motivasyonunun yüksek olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.
Takımın Fransız basketbolcusu Axel Bouteille şu değerlendirmelerde bulundu: "Çok heyecanlı bir maç olacak. Son gücümüzle hazırlığımızı yapıyoruz ve çarşamba günü oraya kazanmak için çıkacağız."

"TÜRKİYE'YE BİR AVRUPA KUPASI GETİRECEĞİZ"
Normal sezonda Gran Canaria ile iki sefer karşılaştıklarını anımsatan Mehmet Yağmur, "Maça iyi hazırlandık. 2 günümüz daha var. Umuyorum Türkiye'ye bir Avrupa Kupası getireceğiz" dedi.

Sporculardan Erkan Yılmaz ise İspanya yolculuğunun başladığından itibaren heyecanlandıklarını söyleyerek, "Bir hayalimiz var. İnşallah onu gerçekleştirmek ve kupayı kazanmak için oraya için gidiyoruz" diye konuştu.

Berk Demir de Gran Canaria'nın bu sezon evinde maç kaybetmediğini hatırlatarak, "Normal sezonda iki maçta da iyi mücadele ettik. Yine kendimize güveniyoruz. Heyecanlıyız ve inanıyoruz. Çok zor bir deplasman maçı olsa da kazanıp kupayı Türkiye'yi getirmek tek amacımız" ifadelerine yer verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türk Telekom kafilesi final maçı için iddialı Türkiye’ye bir Avrupa kupası getireceğiz | Video 02:46
Türk Telekom kafilesi final maçı için iddialı "Türkiye'ye bir Avrupa kupası getireceğiz" | Video 02.05.2023 | 08:56
Fenerbahçe maçı sonrası saldırıya uğrayan sürücü o anları anlattı | Video 04:15
Fenerbahçe maçı sonrası saldırıya uğrayan sürücü o anları anlattı | Video 30.04.2023 | 10:21
Sivasspor 1-3 Fenerbahçe | Jorge Jesus: Şampiyonluk için bütün maçları kazanmalıyız | Video 07:23
Sivasspor 1-3 Fenerbahçe | Jorge Jesus: "Şampiyonluk için bütün maçları kazanmalıyız" | Video 30.04.2023 | 08:45
Anadolu Efesli basketbolcu Dunston’ın kaza sonrası görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:30
Anadolu Efesli basketbolcu Dunston'ın kaza sonrası görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.04.2023 | 16:05
Bakırköy’de TIR’ın dorsesi Anadolu Efes’te oynayan Bryant Dunston’ın aracının üzerine devrildi | Video 00:43
Bakırköy'de TIR'ın dorsesi Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın aracının üzerine devrildi | Video 29.04.2023 | 13:54
Futbolun efsaneleri Gerrard ve Cafu, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul’da | Video 01:11
Futbolun efsaneleri Gerrard ve Cafu, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da | Video 28.04.2023 | 18:20
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam etti | Video 06:38
Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına devam etti | Video 28.04.2023 | 14:12
Sergio Oliveira: Beşiktaş maçını kazanmaya hazırız | Video 04:01
Sergio Oliveira: "Beşiktaş maçını kazanmaya hazırız" | Video 28.04.2023 | 13:28
Isparta Tekespor kalecisi penaltı atışında yaptıklarıyla olay yarattı | Video 00:54
Isparta Tekespor kalecisi penaltı atışında yaptıklarıyla olay yarattı | Video 28.04.2023 | 13:14
Olympiacos - Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Euroleague S SPORT CANLI LİNK 02:07
Olympiacos - Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Euroleague S SPORT CANLI LİNK 26.04.2023 | 15:36
MANCHESTER CITY - ARSENAL BEINSPORTS CANLI İZLE | İngiltere’de şampiyonluk düğümü çözülüyor mu? 01:19
MANCHESTER CITY - ARSENAL BEINSPORTS CANLI İZLE | İngiltere'de şampiyonluk düğümü çözülüyor mu? 26.04.2023 | 14:55
Rus kadın tenisçi kortta kadınların ardından erkeklerin de korkulu rüyası oldu | Video 03:33
Rus kadın tenisçi kortta kadınların ardından erkeklerin de korkulu rüyası oldu | Video 24.04.2023 | 12:47
Galatasaray 3-3 Fatih Karagümrük | Okan Buruk: Gomis bundan sonra oynamak istemediğini söyledi | Video 08:10
Galatasaray 3-3 Fatih Karagümrük | Okan Buruk: "Gomis bundan sonra oynamak istemediğini söyledi" | Video 24.04.2023 | 08:47
Şampiyon Samsunspor’dan otobüsle şehir turu | Video 03:22
Şampiyon Samsunspor’dan otobüsle şehir turu | Video 24.04.2023 | 08:42
Rıza Kayaalp: Rekoru egale etmek gurur verici | Video 01:36
Rıza Kayaalp: "Rekoru egale etmek gurur verici" | Video 23.04.2023 | 12:06
Okan Buruk: Karagümrük maçını kazanıp, üç bayramı aynı günde yaşamak istiyorum | Video 01:01
Okan Buruk: "Karagümrük maçını kazanıp, üç bayramı aynı günde yaşamak istiyorum" | Video 22.04.2023 | 08:27
Başakşehir 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: Önümüzde 6 final maçı var | Video 07:25
Başakşehir 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Önümüzde 6 final maçı var" | Video 20.04.2023 | 08:43
Nenad Bjelica: Bu takımı ait olduğu yere tekrar ulaştıracağız | Video 00:55
Nenad Bjelica: "Bu takımı ait olduğu yere tekrar ulaştıracağız" | Video 19.04.2023 | 13:41
Cristiano Ronaldo futbolu bıraktı, Amerikan güreşine başladı | Video 00:15
Cristiano Ronaldo futbolu bıraktı, Amerikan güreşine başladı | Video 19.04.2023 | 08:58
Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica Trabzon’da | Video 05:31
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica Trabzon'da | Video 19.04.2023 | 08:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA