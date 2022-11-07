Video Spor TV8,5 ile UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle
TV8,5 ile UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle

TV8,5 ile UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle

07.11.2022 | 10:22

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OTOMATİK OYNAT

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TV8,5 ile UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:22
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TV8,5 ile UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:22
TV8,5 ile UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle 04:11
TV8,5 ile UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:00
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UEFA Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup maçları sona erdi. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna direkt olarak adını yazdırdı. Trabzonspor ise grubunu 3. olarak tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Başakşehir ve Sivasspor ise gruplarını lider tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna direkt olarak katılmaya hak kazandı. Kura çekimlerini https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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