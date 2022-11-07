Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:11
TV8,5 ile UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:22
04:11
TV8,5 ile UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:22
04:11
TV8,5 ile UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:00
16:41
02:10
Fenerbahçe - Sivasspor Maçı | Jorge Jesus ilk 11'i belirledi | Video 07.11.2022 | 09:52
01:43
Şenol Güneş neşteri vurdu! Beşiktaş’ta şok eden ayrılık | Video 07.11.2022 | 09:41
00:58
Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Bonservisi alınacak mı? | Video 07.11.2022 | 09:42
04:44
10:30
Galatasaray 2-1 Beşiktaş MAÇ SONU | Okan Buruk: "Dünyanın en garip fikstürü" 06.11.2022 | 08:40
10:26
00:41
00:52
Morutan maça damga vurdu 05.11.2022 | 19:45
00:31
06:49
07:03
03:00
04:37
02:17
Rennes - AEK Maçı CANLI İZLE EXXEN 03.11.2022 | 16:23
02:34
Slavia Prag - Sivasspor Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE 03.11.2022 | 16:27
02:53
Başakşehir - Hearts Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE 03.11.2022 | 16:26
UEFA Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup maçları sona erdi. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna direkt olarak adını yazdırdı. Trabzonspor ise grubunu 3. olarak tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Başakşehir ve Sivasspor ise gruplarını lider tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna direkt olarak katılmaya hak kazandı. Kura çekimlerini https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.