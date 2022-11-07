TV8,5 ile UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup maçları sona erdi. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna direkt olarak adını yazdırdı. Trabzonspor ise grubunu 3. olarak tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Başakşehir ve Sivasspor ise gruplarını lider tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna direkt olarak katılmaya hak kazandı. Kura çekimlerini https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.