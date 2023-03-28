Yunanistan'da skandal hareket! Federasyon başkanına etek fırlattı... | Video

Yunanistan futbolu, yeni bir skandalla gündemde... Olympiakos Başkan Yardımcısı Kostas Karapapas, Federasyon Başkanı Takis Baltakos ve Hakem Kurulu Başkanı Steve Bennett'a yaptığı eylemle büyük tepki topladı.