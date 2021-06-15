Yusuf Yazıcı ve İrfan Can Kahveci kozlarını paylaştı!

Milli takımımız Galler karşılaşması öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci ve Lille'nin önemli oyuncuları arasında yer alan Yusuf Yazıcı, idmandan sonra frikik çalışması yaptı. İrfan Can ile Yusuf adeta filelerdeki örümcek ağlarını aldı.