Video Türkiye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta "Demirtaş’ın 39 insanın katledilmesindeki payını göz ardı ediyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta "Demirtaş’ın 39 insanın katledilmesindeki payını göz ardı ediyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
28.12.2020 | 16:25

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş kararını ve AİHM’in verdiği karar üzerine yaşanan tartışmaları konuştuk.

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Leyla Şahin Usta'nın konuşmasından satır başları;

"Demirtaş'ın 39 insanın katledilmesindeki payını göz ardı ediyorlar"

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları sözleşmeye taraf olan devletleri için bağlayıcıdır, buna kimsenin itirazı yok. Maalesef alınan kararlar hukuki değil siyasi olunca böyle tartışmalar ortaya çıkıyor. Selahattin Demirtaş'ın 39 kişinin katledilmesine sebep olduğuna dair deliller ortaya konmasına rağmen bunların hepsini göz ardı eden bir mahkemeden bahsediyoruz. Maalesef muhalefet de siyasi bir taraf olarak siyasi bir görüşünü açıklıyor."

"Her zaman siyasi kararlar ile üstümüze geleceklerdir"

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi başına değerlendirmemek gerekiyor, AİHM, Avrupa Konseyi'nin bir organı olarak işlev görüyor. Avrupa Konseyi'nin önünde PKK terör örgütünün çadır açmasına izin veriliyor. Terör örgütünün bayrak dediği paçavraların asılmasına izin veriliyor. Türkiye'de binlerce masum insanın katili olmuş Öcalan'ın serbest bırakılması için de orada kampanyalar yürütülüyor. Konsey de kapısının önünde bunların olmasına müsaade ediyor. Avrupa Konseyi buna izin veriyorsa onun bir organı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de sağlıklı bir karar verebileceğini düşünmüyorum. Her zaman siyasi kararlar ile önümüze geleceklerdir. Bu kararları da Türkiye'ye yaptırım uygulamak için bir kaynak olarak tutacaklardır."

"Bizi böyle doğru yoldan ayıramazlar"

"Bugün Türkiye için bu kararı veren AİHM, Almanya'da DAEŞ'e mensup bir teröristin salıverilmesini mi isteyecek? Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Fransa'da 3 Müslüman çocuk Peygamber Efendimiz hakkındaki karikatürlerin gösterilmesinin doğru olmadığını söyledikleri için evlerinden alınarak günlerce sorgulanıyorlar. Şimdi bu insanlar AİHM'e gittikleri zaman ne karar verilecek? Bunların hepsini takip edeceğiz. Türkiye Avrupa'nın, Batı'nın istemediği kadar güçlü bir konumda. AİHM'in kararları da bizim bu gücümüzü azaltmanın birer göstergesidir. Ama bu yollarla bizleri yıldıramazlar, bizleri doğrudan vazgeçiremezler."

KORAY TAŞDEMİR/SABAH

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