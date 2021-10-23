Video Türkiye Başkan Erdoğan "Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim"
Başkan Erdoğan

Başkan Erdoğan "Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim"

23.10.2021 | 16:43

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir programı kapsamında vatandaşlara seslendi. Erdoğan, 'Osman Kavala serbest bırakılsın' diyen 10 büyükelçiye de tepki gösterdi, "Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz dedim. Türkiye'yi anlayacaksınız, bileceksiniz. Anlamadığınız gün terk edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

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